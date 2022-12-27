В России сертифицировали более 90% перерегистрированных самолетов

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Росавиация завершила основной этап выдачи сертификатов летной годности на самолеты российских авиакомпаний, которые ранее были зарегистрированы за границей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. Документы получили почти 90% судов.

Более 90% от общего количества воздушных судов, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств, прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности. <...> В настоящее время количество воздушных судов, имеющих сертификаты летной годности, достаточно для реализации авиакомпаниями России безопасных авиаперевозок согласно заявленным полетным программам, — приводитагентство сообщение Росавиации.

В ведомстве добавили, что данная работа велась для обеспечения бесперебойного функционирования авиатранспортной отрасли.

Росавиация отмечает, что с сентября 2022 года требовалось оценить летную годность около 600 самолетов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными компаниями и ранее зарегистрированных в иностранных реестрах. В 2023 году сертификация будет продолжена.

Ранее «Известия» сообщили, что иностранные перевозчики стали летатьна задержанных или заблокированных за границей самолетах российских авиакомпаний. Так, два Airbus A350, которые «Аэрофлот» ждал к поставке в 2022 году по контракту, перешли в парк турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Оказались у зарубежных компаний три борта Smartavia, один Boeing 737 MAX, предназначавшийся Utair. Всего российские компании лишились в этом году 85 самолетов.