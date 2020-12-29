В России с 1 января запрещают продажи «веселящего газа»

https://static.news.ru/photo/332e6fbe-4a20-11eb-94f0-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи «веселящего газа» (закись азота) и его пропаганды в немедицинских целях. Незаконными названные действия станут с 1 января 2021 года.

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

С нового года под запрет попадут производство и изготовление, поставка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Нельзя будет использовать «веселящий газ» для «изменения состояния организма».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 10 ноября о необходимости как можно скорее принять закон против распространения закиси азота в немедицинских целях заявил глава комитета Государственной думы Сергей Гаврилов. По его словам, как можно скорее принять меры по спасению здоровья и жизни детей и запретить вредные вещества просят родители подростков и учителя.