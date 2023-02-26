В России с 1 марта запустят онлайн-продажу рецептурных лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 марта в России стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также напомнил россиянам о том, какие законы вступят в силу в следующем месяце.

С 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях заработает эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Это сделает легче жизнь маломобильных граждан, — написал парламентарий.

Он уточнил, что эксперимент продлится до 1 марта 2026 года. Если опыт окажется удачным, то онлайн-продажа рецептурных лекарств будет распространена и на другие субъекты.

Володин отметил, что с 1 марта жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — будут обеспечены мерами социальной поддержки по российским стандартам: бесплатной медпомощью, пенсиями и выплатами на детей, пособиями и льготами.

Парламентарий напомнил о вступлении в силу двух запретов: на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках, а также на работу водителями такси и общественного транспорта лицам с судимостями за ряд тяжких преступлений.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о переходе новых регионов на московский часовой пояс. Документ был разработан правительством России. В пояснительной записке к нему отмечено, что установление часовой зоны в границах новых субъектов не повлечет социально-экономических, финансовых или иных издержек, в том числе для бизнеса.