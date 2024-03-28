В России с 1 апреля изменят требования для получения водительских прав С 1 апреля для получения водительских прав в России потребуется СНИЛС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России с 1 апреля сдать экзамен на знание ПДД можно будет только предоставив СНИЛС, сообщает со ссылкой на постановление правительства РИА Новости. Исключения составят работники диппредставительств и неграждане России.

Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счета, — говорится в документе.

Исключение составляют сотрудники консульских учреждений и дипломатических представительств иностранных государств, сотрудники международных организаций и их представительств и члены их семей, а также не имеющие СНИЛС лица, которые не являются гражданами РФ. В случае отсутствия страхового номера Госавтоинспекция будет самостоятельно запрашивать эти сведения.

Ранее сообщалось, что 1 апреля 2024 года в силу вступают многочисленные поправки для водителей. Они распространяются на сроки и правила прохождения экзамена в ГИБДД, а также на требования к получению, замене и продлению прав. В частности, начнут действовать новые правила для водителей, намеренных управлять автобусами. Теперь для получения прав категории D им потребуется годовой водительский стаж на категории B, B1, C или C1.