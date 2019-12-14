https://static.news.ru/photo/246e434a-1e7b-11ea-967c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр» сообщили, что осенью оптовая цена на яблоки взлетела по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Отмечается, что обычно эти фрукты начинают дорожать в ноябре. Однако в этом сезоне цены выросли ещё в середине октября. Об этом сообщает РБК.

При этом подорожали не только импортные, но и отечественные яблоки. Аналитики уточняют, что рост цен происходит на фоне рекордного урожая.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные определили продукты, которые помогут значительно снизить вероятность развития рака. В список вошли яблоки. В них обнаружили вещества, защищающие от инфекций и сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, яблоки содержат флоретин, который тормозит развитие злокачественных опухолей в молочной железе.