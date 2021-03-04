В России резко выросли цены на авиабилеты

https://static.news.ru/photo/886ebed4-7cca-11eb-b237-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость авиабилетов в России резко выросла. Ощутимое подорожание произошло на фоне ограниченного числа рейсов в другие страны. Об этом журналисты сообщили в четверг, 4 марта.

По словам опрошенных экспертов, указанный фактор вызывает рост цен не только на международные, но и на внутренние рейсы. Таким образом авиаперевозчики стараются компенсировать потери, которые они понесли во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа в прошлом году, когда объёмы перелётов сократились.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сказал, что квотирование перелётов между странами и ограниченное количество доступных вариантов позволяют повышать стоимость благодаря динамической системе ценообразования и отказываться от дешёвых тарифов.

В сравнении с началом марта 2019 года стоимость авиабилета в среднем повысилась на 55%. До ОАЭ теперь добираться в два раза дороже, до Грузии — в 2,5 раза, до Египта — на 36%.

Также поднявшиеся цены на внутренние рейсы уже успели вернуться к докризисным показателям. К примеру, в марте 2021 года забронировать перелет в Сочи можно по цене от 5,2 тысячи рублей, что всего лишь на 8% дороже, чем в 2019 году, пишет «Коммерсант».

Как ранее передавал NEWS.ru, Санкт-Петербург оказался лидером среди городов, путешествия в которые в Международный женский день самолётом обойдутся в сумму до 15 тысяч рублей.

Список популярных направлений составлен аналитиками онлайн-сервиса OneTwoTrip на основе данных по бронированию авиабилетов. Полёт в Северную столицу обойдётся россиянам в среднем в 3,9 тысячи рублей в оба конца.