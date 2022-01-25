В России резко упало число преступлений с использованием банковских карт

Резкое падение числа преступлений с использованием банковских карт, различных программ и мобильных телефонов зафиксировано в России в прошлом году за последние три года. Об этом свидетельствуют данные МВД, пишут «Известия».

Ранее это число существенно нарастало по мере всплеска мошенничества в стране. Больше всего сократилось число преступлений с применением банковских карт: оно снизилось на 12,9%, до 165,6 тысячи. Количество мошенничеств, совершённых с помощью программных средств, снизилось с 10 тысяч до 7,2 тысячи, с использованием сотового телефона — с 218,7 тысячи до 217,6 тысячи дел. Также стало меньше преступлений, совершённых с использованием фиктивных электронных платежей и компьютерных технологий.

За год замедлились темпы роста преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По итогам минувшего года зарегистрировано 517,7 тысяч таких дел, это всего на 1,4% больше показателей предыдущего года. До этого наблюдался их активный рост: в 2020 году число таких преступлений выросло на 73,4%, в 2019 году — на 68,5%.

Рост количества мошеннических атак в 2021 году замедлился, таких высоких темпов, как в 2020 году, нет. В III квартале впервые за три года было зафиксировано снижение числа атак по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая сделает невозможной использование подменных телефонных номеров. В 2021 году мошенники, используя подменные номера, украли у россиян около 45 млрд рублей.