В России резко снизилось число аварий по вине пьяных водителей МВД РФ: в России число аварий по вине пьяных водителей уменьшилось почти на 20%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП

Количество аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения за первые пять месяцев текущего года сократилось почти на 20%, пишет ТАСС. Как сообщили в ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, почти на треть уменьшилось и число погибших в таких ДТП.

Снижается количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения более чем на 19,7% (всего 3,9 тысячи происшествий), число погибших уменьшилось более чем на 32,7% (всего 776 человек) и раненных в них людей практически на 18,7% (всего 5 428 человек), — сказал собеседник агентства.

Как отметили в Госавтоинспекции, в России за эти пять месяцев примерно каждая пятая авария случалась именно из-за пьяных водителей за рулем. У таких ДТП последствия, как правило, оказываются значительно тяжелее, погибают порядка 14–15 человек из 100 пострадавших. По всей России проходят специальные мероприятия, которые направлены на устранение подобных нарушений.

Ранее стало известно, что инспекторам ГИБДД запретили пользоваться ручными радарами для фиксации нарушений правил дорожного движения. Ожидается, что это поможет в борьбе с коррупцией. В некоторых регионах страны, в частности в Самарской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, запрет действует с 2016 года.