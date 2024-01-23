В России резко подскочил спрос на курьеров Спрос на курьеров в России увеличился почти в четыре раза за 2023 год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спрос на курьеров в России вырос почти в четыре раза за 2023 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты сервиса по поиску работы. Также отмечается повышение востребованности дворников — этот показатель вырос на 33% в течение прошлого года.

За весь 2023 год число предложений о работе для курьеров выросло в 3,7 раза (+267%) в сравнении с 2022 годом, а размер зарплатных предложений изменился за год примерно на 30% и составил 95 тысяч рублей в месяц по стране, — говорится в исследовании, которое приводит агентство.

При этом для курьеров предлагают различные формы занятости, в том числе частичную посменную или полную. Это оказывает влияние на уровень заработной платы. Отмечается, что рост спроса обеспечен повышением популярности доставки. Подобные сервисы есть почти у каждого ретейлера, маркетплейса и заведения общепита.

Доставка стала нормой жизни, и чтобы обеспечивать высокую скорость и расширять возможности доставки с точки зрения территории, необходимо больше курьеров, — утверждает управляющий директор Артем Кумпель.

Рост зарплатных предложений он связал с дефицитом кадров и высокой конкуренцией за курьеров. Вместе с тем на 33% вырос спрос на дворников, а их средние зарплаты — на 23%, до 41 тысячи рублей.

Ранее ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики и Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления представили совместное исследование, согласно которому грузчики, курьеры и таксисты в первую очередь могут лишиться профессии из-за роботов.