В России решили упростить оформление инвалидности Минтруд: из списка обследований для оформления инвалидности уберут 250 позиций

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Минтруд и Минздрав России подготовили проект приказа, согласно которому список обследований для установления инвалидности будет сокращен, сообщает РБК. Из этого перечня планируется убрать порядка 250 медицинских обследований и консультаций врачей. Вместе с тем свыше 250 медобследований предлагается считать заменимыми на другие: можно будет использовать альтернативные виды исследований, например более современные или более традиционные.

Из перечня планируется исключить около 250 медицинских обследований и консультаций врачей, — говорится в сообщении.

По словам директора департамента по делам инвалидов Минтруда РФ Дмитрия Лигомина, такие обследования не будут нужны для установления тяжести инвалидности, поскольку эти данные уже будут учтены при постановке диагноза. Кроме того, в новом приказе будут увеличены сроки действия результатов ряда обследований, анализов и осмотров врачей, речь идет об около 950 обследованиях.

Согласно Федеральному реестру инвалидов России, сейчас около 11,55 миллиона россиян имеют инвалидность. Порядка миллиона из них официально трудоустроены.

В октябре стало известно, что автомобилистов больше не будут штрафовать за установку нестандартных автомобильных номеров, в том числе квадратных. Росстандарт внес соответствующие изменения в ГОСТ. Госавтоинспекция направила разъяснения в региональные управления.