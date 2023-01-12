В России рекордно вырос спрос на семейную ипотеку «Этажи»: спрос на семейную ипотеку в России вырос до 74%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала 2023 года доля заявок на семейную ипотеку составила 74% от всех заявок на кредиты для покупки новостроек, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяну Решетникову. По ее словам, это рекордное число для страны.

В начале декабря 2022 года на льготную ипотеку приходилось 56% всех заявок на покупку новостроек, на семейную ипотеку подавалось около 40% заявок, с начала года доля заявок на льготную ипотеку снизилась до 24%, а по семейной, напротив, рекордно выросла до 74%, — рассказала Решетникова.

Она также отметила, что выросла доля неопределившихся заемщиков, не интересующихся конкретно ипотекой для покупки вторичного или первичного жилья. По ее словам, такие клиенты готовы рассматривать наиболее подходящие под их финансовые возможности варианты, в том числе загородную недвижимость.

Как рассказала Решетникова, постепенно интерес жителей страны растет к загородным домам, спрос в этом сегменте подогревается льготными ипотечными программами и более низкой стоимостью квадратного метра, чем в квартирах в городе. Эксперт ожидает, что к весне спрос вырастет еще минимум на 20–25%.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предупредил об угрозе ипотечного пузыря. По его словам, закредитованность населения в России всегда была достаточно высокой, а в последние годы многие были вынуждены брать ипотеку, тогда как строительство государственного жилья значительно сократилось.