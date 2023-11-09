В России развеяли популярный миф о строителях египетских пирамид Эксперт Васильев: рабы не голодали на строительстве пирамид, их отлично кормили

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Рабов, возводивших пирамиды в Древнем Египте или Большого сфинкса, отлично кормили, они не голодали, а их бедственное положение является мифом, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Собеседник отметил, что археологи находили недалеко от монументов остатки баранины, говядины и козлятины.

Рабы, создававшие Большого сфинкса или пирамиды в Древнем Египте, вопреки стереотипному мнению, не были голодными рабами, это миф. Рабочих отлично кормили, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте стройки остатки баранины, говядины и козлятины. Также интересно узнать, что Сфинкс не всегда был песчаного цвета. Ученые обнаружили на нем следы краски: лицо было окрашено в красный, а туловище — в синий и желтый цвета, — добавил Васильев.

Эксперт также заявлял, что теория египтолога Фарука Эль-База о «естественном» появлении Большого сфинкса логична, так как основной материал скульптуры — известняк или обломочная горная порода с малой прочностью. При этом он подчеркнул, что эрозия способна создать лишь общие очертания, но дальнейшая детализация проводилась древними мастерами.

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала материал о новой версии появления Большого сфинкса в Египте. В статье говорится, что древний монумент «создан» благодаря воздействию ветров на скалу, а не руками египтян.

Также сообщалось, что по пирамиде Хеопса благодаря ученым из Гарварда теперь может прогуляться любой желающий. Власти Египта не открыли ее для туристов, просто чиновники и археологи из Египта и США полностью оцифровали коридоры пирамиды и создали 3D-модель.