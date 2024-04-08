В России развенчали миф о «чистом» земледелии ТюмГУ: «чистое» земледелие вызывает у бактерий резистентность к антибиотикам

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Биопродукция, выращенная без применения пестицидов и синтетических «прикормок», может вызывать у бактерий резистентность к антибиотикам не меньше, чем продукция, выращенная традиционным способом с минеральными удобрениями, сообщили ученые ТюмГУ. Специалисты пришли к такому выводу, когда исследовали почву органического и традиционного полей в Ростовской области, передает Soil Ecology Letters.

Одна площадка использовалась для выращивания органической спельты (дикий вид пшеницы) без использования химических добавок. Вторая — для выращивания ее же традиционным способом земледелия с использованием удобрений и средств защиты растений от вредителей. Сравнив микробиом двух участков, ученые пришли к выводу, что «чистое» земледелие несет для потребителей не меньший риск получения резистентных к антибиотикам бактерий, чем «грязное».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, что использование некоторыми аграриями контрафактных и запрещенных химикатов наносит значительный ущерб окружающей среде и представляет угрозу для здоровья людей, поэтому за такие нарушения необходимо ввести уголовную ответственность. Сенатор предложил расширить полномочия Россельхознадзора для отслеживания нарушений.

До этого депутат Госдумы Сергей Лисовский посоветовал не покупать ранние фрукты: они либо слишком дорогие, либо опасны из-за содержащейся в них химии. По его словам, не стоит покупать такие продукты «с рук», лучше выбирать задекларированные торговые точки. В сезон рисков меньше, так как удобрения дорогие, считает Лисовский.