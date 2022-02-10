Минздрав России разрешил проведение III фазы клинических исследований «ЭпиВакКороны-Н» с участием добровольцев старше 60 лет, а также исследований возможности однократного бустерного применения препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на реестр разрешений на проведение клинических исследований.

Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («Эпиваккорона-Н») с участием добровольцев в возрасте старше 60 лет (ІII фаза), — говорится в сообщении.

В частности, в испытаниях примут участие пожилые люди, которые перенеcли инфекцию шесть и 12 месяцев назад или были вакцинирoваны полгодa назад. Испытания продлятся до 30 декабря текущего года, в них примут учаcтие 300 пациентов.

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» разработана ГНЦ «Вектор» и отличается от созданной ранее «ЭпиВакКороны» только особенностями технологического производства.

Как писал NEWS.ru, с начала 2022 года, согласно данным реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, ни одной партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» субъектам РФ не распределено. По непроверенным данным, речь может идти о приостановке выпуска препарата, однако в центре «Вектор», где создали данную прививку от COVID-19, уверяют, что в течение месяца поставки возобновятся.