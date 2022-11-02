В России разрешили ставить банкоматы и кофемашины на путях эвакуации

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МЧС разрешило устанавливать банкоматы, кофемашины и осуществлять островную торговлю на путях эвакуации в помещениях, сообщил глава департамента надзорной и профилактической работы министерства Ринат Еникеев. По его словам, на эвакуационных путях теперь также можно ставить кресла, цветы и банкетки. Документ подписал председатель правительства РФ, закон вступил в силу, передает ТАСС.

Мы разрешили на путях эвакуации, не снижая геометрических параметров, <...> устанавливать банкетки, кресла, цветы, осуществлять островную торговлю, банкоматы, кофемашины и так далее, — заявил Еникеев.

Собеседник агентства добавил, что принятие документа упростило жизнь бизнесу, избавив его от угрозы штрафов.

1 октября на северо-востоке Москвы загорелся хостел. Отмечалось, что люди были заблокированы внутри здания. С другой стороны здания происходило открытое горение, людей эвакуировали при помощи лестниц. До приезда спасателей были выведены более 300 человек.