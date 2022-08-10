В России разрешили отправлять медицинскую технику на ремонт за рубеж

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти России пошли на уступки и сформировали первую партию медицинской техники, которую отправят для ремонта за рубеж, однако от иностранных партнеров потребуют гарантии возврата техники. Представители Минпромторга рассказали RTVI, что сейчас ведомство ожидает недостающих документов для отправки оборудования.

Для обхода данных ограничений Минпромторг предлагает использовать «механизм изъятий». Российские «дочки» иностранных производителей или их официальные дистрибьюторы для вывоза аппаратуры за рубеж должны будут, помимо гарантий возврата, предоставить госорганам договор на обслуживание, акты о неисправностях или сервисные акты (если компания уже провела ремонт в России и хочет вывезти неисправные комплектующие), — уточнили в Минпромторге.

Однако в ассоциации IMEDA, объединяющей международных производителей медицинских изделий, уточнили, что пока ни одна из иностранных фирм не смогла получить разрешение на вывоз. Директор по вопросам правового регулирования IMEDA Михаил Потапов заверил, что Минпромторг не уполномочен выдавать соответствующие документы. Он отметил, что не обладает информацией о том, что зарубежные компании планируют препятствовать вывозу отечественного оборудования в Россию.

Ранее президент Московской диабетической ассоциации (МДА) Эльвира Густова заявила, что весной 2022 года многие россияне начали скупать инсулин в аптеках, чтобы пополнить свои запасы, из-за этого в России возник дефицит препарата. При этом она уточнила, что проблемы коснулись не только зарубежных лекарств, но и отечественных аналогов.