В России разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции Гинцбург рассказал о создании новой вакцины от коронавирусной инфекции

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Ученые из НИЦЭМ имени Гамалеи разработали новую вакцину против коронавирусной инфекции, приняв во внимание особенности штамма «дельта-омикрон», заявил глава центра Александр Гинцбург в разговоре с «Интерфаксом». Микробиолог также рассказал о способности вируса COVID-19 изменяться, из-за которой могут появиться его новые мутации.

Появление нового штамма «дельта-омикрон» говорит о том, что есть еще способы изменчивости, основанные на рекомбинации. Если одновременно в клетку попадают два разных вируса, то они могут друг с другом обмениваться частью своей, — заявил Гинцбург.

По словам академика, в настоящее время ожидается, «пока Минздрав введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав „Спутника V“ на другой». Гинцбург отметил невысокую эффективность «Спутника» против нового «омикрона».

Ранее директор глава центра имени Гамалеи рассказал, что эффективность западных вакцин против штамма коронавируса «омикрон» снижается в 30–35 раз, а эффективность отечественного «Спутника» — в 10 раз. Таким образом, по его мнению, российская вакцина эффективнее иностранных в 3–3,5 раза.