В России разработали инновационную вакцину от аллергии на пыльцу березы Профессор Ильина: новую вакцину от аллергии на пыльцу березы выпустят через два-три года

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В России разработали инновационную вакцину от аллергии на пыльцу березы, однако окончательно выпустить ее смогут в лучшем случае через два-три года, рассказала в беседе с «360» профессор Наталья Ильина. По ее словам, в течение этого времени препарат пройдет клинические испытания, которые подтвердят его безопасность и эффективность. Кроме того, некоторое время займет регистрация вакцины, добавила эксперт.

Сначала проверяется безопасность в первую фазу, а судить об эффективности можно только после сезона опыления. То есть два-три года — это оптимистичный вариант. Плюс время на регистрацию, — заявила Ильина.

Профессор объяснила, что уже существующие препараты против аллергии на пыльцу березы предусматривает длительный курс из 30 уколов, тогда как новая российская вакцина предполагает лишь пять или шесть инъекций. Эксперт предположила, что эффективность нового препарата станет высокой, однако точных прогнозов пока сделать нельзя.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее посоветовал носить тканевую маску, чтобы избежать симптомов аллергии на пыльцу. По его словам, она будет препятствовать попаданию аллергена на слизистую оболочку. Врач напомнил, что аллергическая реакция возникнет только при непосредственном контакте с пыльцой.