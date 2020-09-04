В России разрабатывают пять вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e3405172-eee2-11ea-abf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

В России сейчас рассматриваются или уже получили разрешение на исследование пять вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В общей сложности сейчас пять вакцин, те, которые рассматриваются или уже получили разрешение, проходят исследования, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, среди этих вакцин есть препараты, разработанные институтом Чумакова и центром «Вектор».

Ранее NEWS.ru сообщал, что антитела к коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) нашли у всех четырёх добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки Центра «Вектор». Об этом рассказала заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля предприятия Светлана Усова. Она отметила, что у испытуемых не зафиксированы нарушения в работе центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также иные нежелательные явления.

Отмечается, что вакцина «Вектора» проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В испытаниях участвуют 100 добровольцев, у всех уже зафиксированы антитела. Их необходимый уровень должен продержаться один эпидемиологический сезон.