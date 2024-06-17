В России разрабатывают препарат для терапии ботулизма Центр Гамалеи: препарат для терапии ботулизма проходит клинические исследования

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Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают препарат для экстренной профилактики и терапии ботулизма, заявил ТАСС заведующий лабораторией иммунобиотехнологий Дмитрий Щебляков. По его словам, клиническое исследование может завершиться в 2025 году.

Призван он (препарат. — NEWS.ru) для экстренной профилактики и терапии ботулизма — отравления ботулотоксином типа А. У нас сейчас он проходит на стадии клинических исследований. Доклиника у нас проведена, все эксперименты, вся научно-исследовательская часть закончена, — поделился Щебляков.

Представитель Центра Гамалеи добавил, что препарат состоит из моноклональных антител. Они нейтрализуют ботулотоксин типа А. Антитело связывается с ним и блокирует проникновение в клетки, нейтрализуя токсины. В ближайшее время Центр Гамалеи подаст пакет документов в Минздрав РФ для получения разрешения на клинические исследования. По оценке Щеблякова, на это уйдет как минимум год.

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