В России разрабатывают аналог ушедшего Tinder «Ведомости»: «Яндекс» начал разработку российского аналога Tinder

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«Яндекс» разрабатывает приложение для онлайн-знакомств, которое будет подбирать партнеров на основе совпадения интересов, сообщили «Ведомости». Оно получит название «Яндекс мэтч». По информации издания, компания уже выложила тестовые задания для дизайнеров на различных ресурсах.

Основной упор сервиса делается на совпадение по интересам (максимальный мэтч), — говорится в описании тестового задания.

Издание уточнило, что новое приложение сможет анализировать информацию из всех продуктов «Яндекса», которыми пользуется человек. В «Яндекс мэтч» также планируется встроить некоторые платные функции, которые, как рассчитывается, «удержат пользователей на площадке».

В сентябре прошлого года мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей компанию Match Group, которая является владельцем сервиса знакомств Tinder. Такое решение было вынесено, поскольку компания повторно отказалась локализовать персональные данные россиян. Согласно законодательству, юридическим лицам, работающим с данными россиян, запрещено собирать и хранить их за рубежом.