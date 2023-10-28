В России растет заболеваемость гриппом и COVID-19 Мурашко: в России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и COVID-19

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В некоторых регионах России участились случаи заболеваний гриппом и COVID-19, сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Адыгею. По его словам, которые приводит ТАСС, гражданам сейчас необходимо пройти вакцинацию.

Есть в ряде субъектов Российской Федерации подъем заболеваемости — как респираторными заболеваниями, так и COVID-19. Необходимо сейчас своевременно пройти вакцинацию против гриппа <...>. Сейчас идут клинические исследования по новому антигенному составу вакцины «Спутник», в самое ближайшее время они будут завершены, планируем, что новая вакцина будет доступна. Рост [заболеваемости] есть, он медленный, — уточнил министр.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о симптомах нового штамма COVID-19 «эрис». Он уточнил, что они похожи на обычные проявления респираторной инфекции. По словам врача, в основном достаточно лечить симптомы, за исключением случаев тяжелого течения заболевания. В группе риска по заболеваемости пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями, добавил Поздняков. Также, отметил эксперт, люди, которые переболели или были вакцинированы против COVID-19 достаточно давно, при встрече со штаммом «эрис» могут заразиться, но перенесут заболевание без осложнений, однако сохраняется риск развития лонг-ковида или постковидного синдрома.