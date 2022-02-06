В России рассмотрят введение нового ГОСТ по безопасности пешеходов

В России завершилось общественное обсуждение третьей редакции проекта ГОСТа «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования», разработанного Российским дорожным научно-исследовательским институтом (РосдорНИИ; подведомственное Минтрансу учреждение), пишет «Коммерсантъ». Документ представляет собой единый свод нормативов по безопасности пешеходов, которого ранее не существовало в России. В частности, он предлагает установить пределы ограничения скорости на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, а также вводит термины «дивертор», «рефюж» и «шикан».

При составлении ГОСТа специалисты РосдорНИИ исследовали российский и зарубежный опыт. Так, в число мер вошли рекомендации по способам «успокоения движения» машин в жилых районах. В частности, предлагается приподнимать перекрёстки на 8 см над дорогой и вводить на них ограничение скорости в 20–40 км/ч.

Также среди рекомендаций — снижение количества полос для движения или уменьшение ширины, организация «зигзагообразного движения» машин с помощью специальных направляющих островков, этот способ в документе назвали «шиканом» (в «Формуле-1» понятие используется для обозначения последовательности тесных извивающихся поворотов).

Кроме того, в документе прописаны нормы ограничения скорости на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам. Так, лимит внутри микрорайонов должен быть не более 20 км/ч, на улицах и дорогах местного значения — 30 км/ч, на магистральных улицах районного значения — 40 км/ч, за городом — 70 км/ч. Также вводится ряд терминов, например, ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке называется «дивертор», а защитный элемент перед островком безопасности — «рефюж».

Главный специалист отдела безопасности дорожного движения РосдорНИИ Владислав Елизаров уверен, что ГОСТ поможет «принятию комплексных решений по совершенствованию дорожной инфраструктуры». С ним не согласны в ГИБДД.

Правила применения разметки установлены, и ими ничего подобного не регламентировано. Для внедрения таких предложений необходимы должные основания — мнение специалистов в области организации движения, научного сообщества, результаты экспериментальной эксплуатации. Спонтанное закрепление в документах по стандартизации подобных решений может привести к росту аварийности, — говорится в сводке отзывов к проекту.

Ожидается, что ГОСТ вступит в силу в 2022-2023 годах. Впоследствии его могут включить в перечень стандартов в области безопасности движения, обязательных для соблюдения, однако окончательное решение будут принимать ГИБДД и Минтранс.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы привели статистику ошибок пешеходов в 2021 году. Самым распространённым нарушением, по причине которого пешеходы чаще всего попадали в ДТП, стал переход проезжей части в неположенном месте.