В России расследуют новый случай оскорбления чувств из-за поцелуя

Следственный комитет России начал проверку видео 2018 года на предмет возможного оскорбления чувств. На кадрах две девушки целуются на фоне Вечного огня. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следователям
Ранее в Сети появилось видео с двумя целующимися девушками. По данным издания BAZA, акцию
Накануне Тверской суд Москвы
Ранее суд в Санкт-Петербурге не стал наказывать блогера Ирину Волкову, которая оголила ягодицы на фоне Исаакиевского собора.
До этого суд в Москве назначил десять месяцев лишения свободы блогеру из Таджикистана Руслану Бобиеву и модели Анастасии Чистовой, обвиняемым в оскорблении чувств верующих. На фото они изображали оральный секс на фоне храма Василия Блаженного.