В России расследуют новый случай оскорбления чувств из-за поцелуя

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Историк Илья Будрайтскис рассказал в разговоре с NEWS.ru, откуда появился праздник День народного единства. Специалист отметил, что новым выходным на самом деле заменили праздник Октябрьской революции, так как революция «всегда воспринималась как противоположность единству».

Этот праздник, как известно, стал праздником относительно недавно, всего лишь 15 лет назад, когда он был изобретён специально для того, чтобы заменить 7 ноября в качестве праздника, — рассказал Будрайтскис....