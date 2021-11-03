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В России расследуют новый случай оскорбления чувств из-за поцелуя

14:59, 04 ноября 2021
В России расследуют новый случай оскорбления чувств из-за поцелуя Фото: pixabay.com
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Следственный комитет России начал проверку видео 2018 года на предмет возможного оскорбления чувств. На кадрах две девушки целуются на фоне Вечного огня. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователям поручили провести проверку по признакам преступления по ст. 354.1 УК — об осквернении символов воинской славы. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Сети появилось видео с двумя целующимися девушками. По данным издания BAZA, акцию устроили рэпер Hofmannita (настоящее имя Анна Михеева) и Алёна Ефремова. Она известна тем, что пострадала от блогера Mellstroy, который избил её прямо во время стрима. При этом само видео поцелуя было снято ещё в 2018 году. 

Накануне Тверской суд Москвы арестовал на 14 дней за мелкое хулиганство девушку, опубликовавшую откровенное фото на фоне Кремля. На снимке Ксения Дамова предстала с оголёнными ягодицами. 

Ранее суд в Санкт-Петербурге не стал наказывать блогера Ирину Волкову, которая оголила ягодицы на фоне Исаакиевского собора. 

До этого суд в Москве назначил десять месяцев лишения свободы блогеру из Таджикистана Руслану Бобиеву и модели Анастасии Чистовой, обвиняемым в оскорблении чувств верующих. На фото они изображали оральный секс на фоне храма Василия Блаженного. 

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