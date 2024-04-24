В Кремле рассказали, будет ли наказание за использование VPN Песков: речи о наказании за использование VPN не идет

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Дмитрий Песков

В России не планируется введение административной или уголовной ответственности за использование сервисов VPN, применяемых для доступа к запрещенным на территории страны интернет-ресурсам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы и профильные ведомства продолжат борьбу с обходом блокировок, передают «Известия».

Мне неизвестно, чтобы здесь предусматривались какие-то санкции за эти действия. Предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором. Эти усилия будут продолжаться, с тем, чтобы сократить возможности для обхода блокировок, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор намерен заблокировать порядка 150 популярных VPN-сервисов. Как уточнил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев, речь идет о наиболее распространенных приложениях, однако какие конкретно, он не уточнил.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина допустила, что в РФ с 1 марта может начаться волна блокировок VPN-сервисов. При этом, по ее словам, полностью заблокировать VPN, прокси и анонимайзеры невозможно.