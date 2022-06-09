В России раскрыли цифры нежелательных реакций на вакцины от коронавируса Росздравнадзор: доля нежелательных реакций на вакцины от ковида в РФ составляет 0,08%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доля зарегистрированных нежелательных реакций на применение всех российских вакцин от коронавируса составила 0,08%. Об этом в интервью «Известиям» сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Она также отметила низкие показатели фальсификации и брака препаратов. По её мнению, такого результата удалось достичь благодаря системе маркировки.

Мы провели огромную работу, попросили медработников, чтобы нам сообщали информацию обо всех нежелательных реакциях, которые только возникают на вакцину, включая головную боль, сыпь, тошноту, рвоту и в том числе неэффективность. <...> Количество нежелательных реакций, которые мы зарегистрировали, — вслушайтесь в цифру — 0,08% от всех случаев применений всех российских вакцин, — сказала глава Росздравнадзора.

Она отметила, что ведомственные лаборатории во всех федеральных округах проверяют качество препаратов в рамках программы выборочного контроля. В результате за последние пять лет общее количество забракованных серий лекарств уменьшилось в четыре раза. Кроме того, по мнению Самойлова, низкие показатели фальсификации и брака являются заслугой системы маркировки. Каждый пациент может просканировать QR-код и получить информацию о месте выпуска и продажи препарата.

Случаи подделки маркировки в РФ пока не зафиксированы.

Ранее Государственный научный центр «Вектор» направил в Минздрав заявку о регистрации вакцины против оспы четвёртого поколения. Препарат называется «ОртопоксВак».