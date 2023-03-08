В России назвали изъяны в версии США о подрыве «Северных потоков» Политолог Коньков: элита США является одной большой проукраинской силой

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Политолог Александр Коньков заявил, что если под «проукраинской группировкой» подразумевать власти США, то статью в газете The New York Times о причастных к подрыву «Северных потоков» можно назвать достоверной. У самой Украины нет возможности совершать такие диверсии, отметил он в эфире радио Sputnik.

Как на это ответить?.. Заявили даже не об «украинских», а о «проукраинских» силах, — пояснил политолог.

Он считает, что в настоящее время вся элита США это «одна большая проукраинская сила, которая пытается быть более украинской, нежели сама Украина». По его мнению, Киев не обладает техническими возможностями для осуществления подобной диверсии.

Может быть, американское общество это скушает, но сама версия никакой критики не выдерживает, — уверен Коньков.

Ранее издание New York Times сообщило, что новые разведданные, изученные в США, дают основания предполагать, что за диверсией на «Северных потоках» могла стоять проукраинская группировка. Это является шагом к установлению ответственности за акт саботажа, который на несколько месяцев поставил в тупик следователей по обе стороны Атлантики, подчеркнули в материале.