В России раскритиковали помощь психологов в рамках ОМС Психолог Дугенцова: в поликлиниках на беседу с пациентом выделяют только 20 минут

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Детский психолог Дарья Дугенцова усомнилась, что специалисты в поликлиниках в рамках ОМС смогут оказать пациентам реальную психологическую помощь. В беседе с «360» она напомнила, что врачам в городских поликлиниках выделяется только 20 минут на прием, при этом обычно на сеансе у психолога только первые 10-15 минут уходит для установления контакта с пациентом.

В среднем минимальное время на консультацию, которое выделяют специалисты, — 55 минут. По таким временным рамкам я не могу представить, что можно успеть за 20 минут, — сказала специалист.

Дугенцова пояснила, что 20 минут крайне мало, чтобы специалист смог разобраться в проблеме, да и сам пациент не успеет детально рассказать, что его тревожит. Она предположила, что такие приемы будут нацелены скорее на информирование населения о внутреннем состоянии, нежели на терапию. По ее словам, необходимо увеличь число психологов в поликлиниках и продлить время сеансов хотя бы до 55 минут.

С 1 июля 2023 года в государственных поликлиниках появились кабинеты сексологов, психиатров, а также специалисты паллиативной помощи, которые займутся психологической поддержкой больных. Психиатр Игорь Лазарев заявил, что такая инициатива станет прорывом, так как до этого подобные проблемы оставались табуированными.