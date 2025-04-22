Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН назвал популизмом и абсурдом идею запретить деятельность коллекторов в России. По его словам, если отменить механизмы взыскания долгов, банки просто перестанут выдавать кредиты.
Запрет коллекторской деятельности — это абсурдный вопрос, надо начинать всегда со здравого смысла. Это просто популистские инициативы. Если мы говорим об отмене институтов взыскания долгов, тогда и кредиты выдаваться не будут, — высказался Тосунян.
Если государство запретит банкам и другим кредиторам привлекать третьих лиц для защиты своих интересов, это фактически запретит взыскание долгов как институт, объяснил эксперт. Он отметил, что государство пресекает любые формы давления на должников — как физического, так и психологического — со стороны коллекторов.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее заявил, что деятельность коллекторов в России необходимо запретить в связи с их безобразным поведением. Он отметил, что сотрудники коллекторских агентств терроризируют людей, в том числе оказывая на них психологическое воздействие.