В России раскритиковали идею запретить коллекторскую деятельность Глава АРБ Тосунян назвал абсурдом призыв запретить деятельность коллекторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН назвал популизмом и абсурдом идею запретить деятельность коллекторов в России. По его словам, если отменить механизмы взыскания долгов, банки просто перестанут выдавать кредиты.

Запрет коллекторской деятельности — это абсурдный вопрос, надо начинать всегда со здравого смысла. Это просто популистские инициативы. Если мы говорим об отмене институтов взыскания долгов, тогда и кредиты выдаваться не будут, — высказался Тосунян.

Если государство запретит банкам и другим кредиторам привлекать третьих лиц для защиты своих интересов, это фактически запретит взыскание долгов как институт, объяснил эксперт. Он отметил, что государство пресекает любые формы давления на должников — как физического, так и психологического — со стороны коллекторов.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее заявил, что деятельность коллекторов в России необходимо запретить в связи с их безобразным поведением. Он отметил, что сотрудники коллекторских агентств терроризируют людей, в том числе оказывая на них психологическое воздействие.