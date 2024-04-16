«Открыт к экспериментам»: московский театр займется созданием видеоигры 1C совместно с Московским драмтеатром создадут игру «Война Миров: Сибирь»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Игра «Война Миров» в представлении ИИ

Актеры Московского драмтеатра имени М. Н. Ермоловой согласились принять участие в разработке игры «Война Миров: Сибирь» от компании 1C Game Studios. Артисты помогут озвучить персонажей и примут участие в создании игровых персонажей, включая оцифрованные изображения своих лиц и движений. Представители студии отметили, что это первый случай использования такого подхода в российской игровой индустрии, сообщает Lenta.ru.

Директор 1C Game Studios Альберт Жильцов подчеркнул, что театр способен создать особую атмосферу и погрузить зрителей в историю.

Театр в меньшей степени, чем другие виды искусства, зависит от технологий. Но он открыт поискам и экспериментам, необходимо пробовать использовать в своей работе то, что придумывают умные талантливые люди, — сказал художественный руководитель театра Олег Меньшиков.

Игра под названием «Война Миров: Сибирь» будет основана на фантастическом романе Герберта Уэллса и расскажет о вторжении марсиан на Землю в альтернативной реальности 1896 года. Игрокам предстоит встретиться с несколькими героями, бегущими на восток из Петрограда, спасая свои жизни.

Ранее был назван самый культовый персонаж в истории видеоигр. Им признана героиня Tomb Raider Лара Крофт. В опросе приняли участие более четырех тысяч геймеров со всего мира. Он был проведен в преддверии 20-й церемонии вручения наград BAFTA Games Awards.