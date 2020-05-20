В России проверили качество и безопасность популярных марок джинсов

https://static.news.ru/photo/b276c74a-9a61-11ea-b239-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Роскачество проверило семь популярных марок джинсов. Многие не прошли тесты на соответствие состава маркировке и воздухонепроницаемости.

По данным экспертов, требованиям к воздухопроницаемости отвечают джинсы только одного производителя, недостоверный состав был указан в маркировке двух торговых марок. Так, в первом случае при заявленном содержании 82% хлопка, 17% полиэстера и 1% эластана одежда содержала только 75,8% хлопка, а полиэстера и эластана, наоборот, больше — 20% и 4,2%.

В Роскачестве также отметили некоторые несоответствия в документах, которые регламентируют качество и безопасность джинсов.

В частности, в ГОСТе установлены требования по воздухопроницаемости для джинсовых тканей, а в техническом регламенте Таможенного союза (ТР ТС) — общие требования для одежды второго слоя, — уточнили специалисты.

Кроме того, ГОСТ не содержит определения «джинсовой ткани», под которым подразумеваются существенные признаки ткани и её отличие от других.

После проработки проблемы воздухопроницаемости с отраслевым сообществом, Роскачество решило предложить внести необходимые изменения в законодательство.

Как писал NEWS.ru, эксперты Роскачества заверили потребителей, что диоксид серы, использующийся при изготовлении вин, не принесёт вреда здоровью. Специалисты пояснили, что это вещество, являющееся пищевой добавкой, не рекомендовано употреблять в больших дозировках, однако по стандартам ЕС, которым соответствуют и российские стандарты, его содержание в вине незначительно.