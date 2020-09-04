В России провели более 38 млн тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/ba417c38-ef41-11ea-9c37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинские специалисты на территории России провели более 38 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 5 сентября сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа было сделано 336 тысяч исследований.

В РФ проведено более 38,1 млн тестов на COVID-19. На сегодняшний день из-за подозрений на коронавирус под наблюдением врачей остаются 209 016 россиян, — цитирует пресс-службу Роспотребнадзора ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, число пациентов с диагнозом COVID-19 в российских больницах за последние три месяца сократилось в два раза, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он добавил, что в реанимациях на аппаратах искусственной вентиляции лёгких остаются 2,5 тыс. россиян.