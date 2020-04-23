В России провели более 2,4 млн тестов на выявление коронавируса

https://static.news.ru/photo/cae83e60-852d-11ea-8b44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор сообщил о проведении за последние сутки 149 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии было сделано более 2,4 млн тестов.

Как сообщили в ведомстве, под наблюдением в настоящее время остаётся 151 тысяча человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские производители уже зарегистрировали 17 тест-систем для диагностики COVID-19, ещё восемь находятся в процессе регистрации. Созданием тестов занимается ряд российских компаний, и уже в мае частные лаборатории могут начать массовый приём анализов на антитела к коронавирусу.