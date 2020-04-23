В России провели более 2,4 млн тестов на выявление коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о проведении за последние сутки 149 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии было сделано более 2,4 млн тестов.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские производители уже зарегистрировали 17 тест-систем для диагностики COVID-19, ещё восемь находятся в процессе регистрации. Созданием тестов занимается ряд российских компаний, и уже в мае частные лаборатории могут начать массовый приём анализов на антитела к коронавирусу.
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