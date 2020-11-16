В России проведено почти 70 миллионов тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/8bb3882a-27e0-11eb-bebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 15.11.2020 проведено 69 111 898 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов. По данным организации, в период с 31 декабря 2019 года досмотрено 11 627 980 человек, при этом выявлено 804 человека с признаками инфекционных заболеваний.

За всеми прибывающими организовано медицинское наблюдение, а также анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под меднаблюдением, по данным на 14 ноября, за период пандемии находилось 4 342 782 человека, при этом 458 641 из них остаётся под контролем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из московских больниц по выздоровлении от коронавируса за минувшие сутки выписаны 4244 пациента. В общей сложности с начала пандемии столичные врачи вылечили от COVID-19 около 372 тысяч жителей мегаполиса.