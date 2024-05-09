В России прошел первый званый ужин для ветеранов СВО Прилепин и Никитин провели званый ужин для ветеранов СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Захар Прилепин

В Нижнем Новгороде для участников СВО организовали первый в России званый ужин «Вечер почета», сообщили NEWS.ru в пресс-службе писателя Захара Прилепина. Организаторами выступили сам писатель и глава региона Глеб Никитин, гостями стали кадровые военнослужащие, бойцы добровольческих формирований, мобилизованные, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, а также других спецслужб и ведомств.

Мероприятие, которое сегодня происходит, — оно беспрецедентно. Владимир Владимирович Путин сказал, что элита СВО должна стать элитой политической, участники СВО должны занимать командные должности. И мы должны с ними знакомиться, — сказал Прилепин.

В свою очередь Никитин обратился к участникам встречи и заявил, что собравшиеся, как никто другой, понимают ценность Победы и масштаб подвига предков. По его словам, участники СВО сражаются за каждую пядь той земли, где шли бои и в Великую Отечественную войну.

Каждый метр, каждый населенный пункт, каждая высота, каждый опорник — там все пронизано нашей общей историей. За каждый пройденный метр, за каждый подвиг, который был совершен, огромное вам спасибо! — обратился к гостям губернатор.

Президент России Владимир Путин ранее встретился с участниками специальной военной операции. В ходе беседы с военнослужащими он заявил, что Вооруженным силам РФ удалось взять под контроль село Бердычи на Авдеевском направлении. При этом он подчеркнул, что сражение за населенный пункт было сложным.