https://static.news.ru/photo/e187ad4e-5d4c-11ea-a504-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/Global Look Press

В РФ введут экологические сборы автомобильных покрышек, ртутных ламп, батареек и электроники.

Данные об этом есть в разработанном министерством экологии проекте концепции реформирования механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров потребительских товаров и упаковки, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В первую очередь экологический сбор введут для батареек, ртутных ламп, электроники и автомобильных шин, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Российского экологического оператора.

По словам представителей оператора, средства РОП предназначены именно для создания подобной системы сбора и утилизации отходов, которая будет действовать по всей стране, передаёт «360».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Российский экологический оператор считает, что реформа института расширенной ответственности производителя (РОП) не приведёт к увеличению потребительских цен.