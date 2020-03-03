В РФ введут экологические сборы автомобильных покрышек, ртутных ламп, батареек и электроники.
Данные об этом есть в разработанном министерством экологии проекте концепции реформирования механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров потребительских товаров и упаковки, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В первую очередь экологический сбор введут для батареек, ртутных ламп, электроники и автомобильных шин, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Российского экологического оператора.
По словам представителей оператора, средства РОП предназначены именно для создания подобной системы сбора и утилизации отходов, которая будет действовать по всей стране, передаёт «360».
Ранее NEWS.ru писал о том, что Российский экологический оператор считает, что реформа института расширенной ответственности производителя (РОП) не приведёт к увеличению потребительских цен.