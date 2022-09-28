В России проиндексируют материнский капитал Минтруд: маткапитал на второго ребенка проиндексируют до 780 тысяч рублей в 2023 году

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В России в феврале следующего года проиндексируют материнский капитал, сообщили в пресс-службе Минтруда. Отмечается, что за рождение второго ребенка семья получит 779 тысяч, это на 85,9 тысяч больше текущей суммы. Если при этом материнский капитал был оформлен при рождении первого ребенка, то выплаты за второго составят 189,5 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей, — рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

В настоящее время размер материнского капитала при рождении первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, а при рождении второго — 693,1 тысячи. Выплаты предусмотрены национальным проектом «Демография».

Правительство России ранее внесло в Госдуму законопроект об универсальных выплатах пособий для семей с детьми. Авторы инициативы уточняют, что действующая система социальных выплат обеспечивает неравномерную поддержку разным семьям. Теперь помощь будет оказываться беременным матерям и родителям детей до 17 лет при ряде условий.

Конечный размер пособия будет зависеть от дефицита дохода в семье. В разных случаях выплаты могут составлять от 50 до 100% от прожиточного минимума. Речь идет как о пособии для детей, так и о выплатах для беременных женщин.