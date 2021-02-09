В России продлили упрощённый порядок назначения инвалидности

https://static.news.ru/photo/bd4bdb0c-6aad-11eb-8d9d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощённого порядка назначения инвалидности.

Такой порядок был временно введён 9 апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 октября 2021 года, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Временный порядок подразумевает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на шесть месяцев и предусматривает присваивание инвалидности впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все документы инстанции получают при помощи системы электронного межведомственного взаимодействия.

Помимо этого, по поручению президента РФ Владимира Путина отдельным постановлением в упрощённый порядок внесены изменения, которые позволят гражданам, оформляющим инвалидность впервые, избежать дополнительных обследований.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин заявил, что российское правительство нарастит объём резервов на финансирование зарплат медикам. По его словам, показатель увеличится на 15–20%.