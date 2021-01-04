Беззаявительный порядок субсидий на оплату ЖКУ продлили до апреля

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане РФ смогут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг без подачи соответствующих документов до 1 апреля.

Решение о продлении беззаявительного порядка предоставления субсидий было принято в рамках реализации соответствующего поручения президента России.

Гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства.

До начала пандемии граждане РФ могли подать документы на получение субсидий для оплаты ЖКУ на полгода, после чего им приходилось заново собирать пакет документов, чтобы подтвердить право на получение субсидий. В прошлом году в условиях пандемии коронавируса правительство разрешило гражданам, предоставившим один раз документы для субсидий, до 31 декабря 2020 года не предоставлять повторно необходимый пакет документов. Теперь этот режим будет действовать до конца марта 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов не видит оснований для роста тарифов ЖКУ в начале 2021 года. Он отметил, что фактическое подорожание стоимости предоставления услуг есть, однако оно «не критичное».