В России продлили бесплатную выдачу лекарств для лечения COVID-19 на дому

https://static.news.ru/photo/c0a251c6-3ecc-11eb-91c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России продлило срок действия программы по бесплатной выдаче лекарств для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. В регионы дополнительно направят 2,8 млрд рублей на реализацию программы.

Такое решение уже принято, — цитирует Мишустина ТАСС.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко признал, что в стране сохраняется дефицит некоторых лекарств для пациентов с коронавирусом. В связи с этим обсуждается вопрос о поставках из-за границы. Речь, в частности, идёт о препаратах «Фавипиравир» и «Ривароксабан».

Дефицит лекарств в российских аптеках возник из-за массовой скупки гражданами препаратов для самолечения коронавирусной инфекции. Об этом заявил телеведущий и главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников. Он отметил, что россияне скупают всё, о чём слышали «краем уха».

За прошедшие сутки в России COVID-19 выявили у 26 689 человек. В общей сложности за всё время пандемии в РФ отмечено 2 707 945 случаев заболевания. 2 149 610 человек выздоровело, жертвами инфекции стали 47 968 человек.