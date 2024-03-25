В России призвали установить датчики обнаружения оружия у ТЦ Эксперт по кибербезопасности Лекарев: у ТЦ нужны датчики обнаружения оружия

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Возле торговых центров необходимо установить датчики обнаружения оружия, заявил эксперт по кибербезопасности Артем Лекарев. В беседе с НСН он подчеркнул, что если бы такие технологии были возле «Крокус Сити Холла», то можно было бы заранее получить информацию о вооруженных террористах. По его словам, это позволило бы вывезти из-под удара многих посетителей.

Можно было заранее на подступах к зданию получить информацию о том, что высадились люди с оружием. Это дало бы всего дополнительных три-четыре минуты, но они как раз позволили бы вывести большую часть людей из-под удара, — пояснил эксперт.

По его словам, такие системы работают достаточно эффективно. Охрана торговых центров при этом не предназначена для борьбы с вооруженными штурмовыми группами. Как отметил Лекарев, охранники нужны для борьбы с хулиганами, наведения общего порядка и для того, чтобы вовремя вызвать сотрудников Росгвардии.

Глава Союза ТЦ Булат Шакиров ранее сообщил, что российские власти совместно с представителями бизнеса обсуждают возможность размещения вооруженной охраны в торговых центрах по всей стране. По его словам, такой план кажется реалистичным, если привлечь к его исполнению сотрудников частных предприятий, Росгвардию и полицию.