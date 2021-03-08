В России призвали ограничить рекламу фастфуда

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В России предложили запретить рекламу заведений фастфуда в СМИ, Интернете, а также на наружных уличных конструкциях. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

Соответствующее письмо с предложениями Петунин направил в Министерство здравоохранения.

В своём обращении он отметил, что заведения фастфуда, используя все возможные средства для рекламы своей продукции, превратили посещение ресторанов быстрого питания в «стиль жизни» многих граждан. Автор инициативы также напомнил о вреде фастфуда и серьёзных последствиях его употребления для здоровья.

Петунин предложил запретить рекламу таких заведений в печатных СМИ, Интернете, на уличных рекламных конструкциях, а также на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов, пишет RT.

Ранее спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева отметила, что человек, который обычно питается полезными продуктами, может иногда позволить себе фастфуд. По её словам, самым вредным фастфудом является картофель фри, содержащий трансжиры, которые наносят вред организму, в том числе сердечно-сосудистой системе. Полностью от фастфуда следует отказаться тем, кто испытывает проблемы с сердцем и сосудами. Трансжиры, содержащиеся в такой еде, при регулярном употреблении приводят к онкологическим заболеваниям.