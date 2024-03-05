В России призвали не ждать «ничего хорошего» от выборов в США Ректор МГИМО Торкунов: результаты выборов в США не важны для России

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Москве не стоит рассчитывать на улучшение отношений с Вашингтоном после выборов в США, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По его словам, которые приводит ТАСС, ни от действующего американского лидера Джо Байдена, ни от его предшественника Дональда Трампа не стоит ждать ничего хорошего.

По правде говоря, я ничего хорошего от них не жду в любом случае. Не буду старую русскую пословицу приводить в связи с этим, она может обидно прозвучать: от того, что слаще, что не слаще, — заявил Торкунов.

Как отметил ректор, главное, чтобы американские власти осознали необходимость смены текущего курса. Он подчеркнул, что нынешняя политика США вызывает обострение ситуации на международной арене, а также ухудшает двусторонние отношения с Россией.

Торкунов напомнил, что Москва стремится к обеспечению своей безопасности, стабильному развитию и суверенитету. Вместе с тем Россия нацелена на многоцентричные отношения между странами, добавил он. В связи с этим, отметил ректор, в США должны понять, что однополярный мир невозможен.

Ранее заместитель директора программы изучения вопросов экономической безопасности Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Дайскэ Каваи предположил, что Трамп в случае победы на следующих выборах главы государства может заключить сделку с руководством Китая и отказаться от поддержки Тайваня. По его словам, это может привести к возникновению чрезвычайной ситуации на острове.