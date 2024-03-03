В России призвали ходить на выборы с детьми Глава Института воспитания Агре: поход на выборы с детьми должен стать традицией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уважение к государственным символам у детей и молодежи в России растет, заявила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре. По ее словам, которые приводит ТАСС, для его поддержания необходимо сформировать семейную традицию ходить на выборы с детьми.

Мы видим, что воспитательная работа в системе образования приносит свои результаты, <...> теперь к школе должна присоединиться семья: для этого нужно сформировать семейную традицию ходить на выборы вместе, — заявила Агре.

Она отметила, что родителям с детьми младшего возраста следует объяснить роль главы государства и вклад каждого гражданина в жизнь страны. Агре подчеркнула, что хорошим вариантом также станет участие в городских и сельских мероприятиях. Вместе с тем она порекомендовала запланировать интересный досуг для детей после голосования. Говоря о подростках, Агре посоветовала родителям обсудить с ними свой выбор, а также ознакомиться с предвыборными программами кандидатов.

В субботу в Москве состоялось тестовое голосование перед выборами президента России. Жителям столицы предложили ответить на важный для города вопрос: «Нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?» Таким образом гражданам предоставляется возможность ознакомиться с особенностями системы, а разработчикам — убедиться в корректности работы.