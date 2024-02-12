В России признали пресс-секретаря Meta террористом и экстремистом Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta Стоуна в перечень экстремистов

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Энди Стоун был внесен в реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, сообщили в пресс-службе организации. В ноябре 2023 года он был заочно арестован по обвинению в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения.

Энди Марк Стоун внесен в национальный раздел перечня террористов и экстремистов. В списке указывается не только его имя, но и дата рождения — 28 мая 1981 года. Причины внесения Стоуна в реестр не раскрываются, однако предполагается, что они связаны с возбужденным в отношении него уголовным делом. В России пресс-секретарю Meta грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Как сообщалось ранее, правительство Нидерландов планирует полностью отказаться от использования Facebook (деятельность в РФ запрещена) из-за волнений о том, что платформа недостаточно обеспечивает информационную безопасность. По словам статс-секретаря МВД Нидерландов Александры ван Хуффелен, власти страны уже давно обеспокоены тем, как Facebook обрабатывает конфиденциальные данные.