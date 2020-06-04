В России приступили к тестированию онлайн-тахографов

https://static.news.ru/photo/2fd89e46-a70c-11ea-bb3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России начали тестировать новую систему, которая позволит отслеживать состояние водителей и нарушения скоростного режима.

Как сообщает «Коммерсант», после завершения испытаний онлайн-тахографы планируется устанавливать во всех новых грузовых автомобилях и автобусах.

Система будет передавать данные о режиме труда и отдыха водителей, а также позволит отслеживать скоростной режим и выписывать им штрафы за его нарушение. Ожидается, что внедрение этих устройств уменьшит нагрузку на инспекторов на дорогах, сократит их число и автоматизирует процесс обработки данных.

Законопроект об онлайн-тахографии был разработан в Министерстве транспорта. Осенью его хотят внести в правительство. Планируется, что в Москве и области закон вступит в силу через год, а в других регионах РФ — через два года.

Ранее юристы Государственно-правового управления президента РФ (ГПУ) высказались против законопроекта об установке тахографов в такси. В замечаниях юристов ГПУ, в частности, подчёркивается, что предложение авторов документа об обязательной установке в такси тахографов, таксометров и онлайн-касс противоречит мерам, которые государство принимает для поддержания транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Законопроект рекомендовано снова проработать и согласовать с соответствующими ведомствами, сообщал NEWS.ru.