В России приступили к тестированию онлайн-тахографов

В России начали тестировать новую систему, которая позволит отслеживать состояние водителей и нарушения скоростного режима.
Как
Система будет передавать данные о режиме труда и отдыха водителей, а также позволит отслеживать скоростной режим и выписывать им штрафы за его нарушение. Ожидается, что внедрение этих устройств уменьшит нагрузку на инспекторов на дорогах, сократит их число и автоматизирует процесс обработки данных.
Законопроект об онлайн-тахографии был разработан в Министерстве транспорта. Осенью его хотят внести в правительство. Планируется, что в Москве и области закон вступит в силу через год, а в других регионах РФ — через два года.
Ранее юристы Государственно-правового управления президента РФ (ГПУ) высказались против законопроекта об установке тахографов в такси. В замечаниях юристов ГПУ, в частности, подчёркивается, что предложение авторов документа об обязательной установке в такси тахографов, таксометров и онлайн-касс противоречит мерам, которые государство принимает для поддержания транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Законопроект рекомендовано снова проработать и согласовать с соответствующими ведомствами, сообщал NEWS.ru.
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