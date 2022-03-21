В России приостановили регистрацию на экзамены английского языка IELTS

Регистрация на все экзамены английского языка IELTS в России приостановлена. Об этом сообщили на сайте международного экзаменационного центра IELTS Students International. После 19 марта все бумажные тесты во всех российских городах отменены на неопределённый срок. Экзамены на компьютере, которые планировалось проводить в Москве и Петербурге до 30 апреля, состоятся согласно расписанию.

Регистрация на экзамен IELTS в России приостановлена с 17 марта 2022 года. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем работать с нашими партнёрами, чтобы возобновить тестирование, когда это будет уместно, — говорится в сообщении.

Кандидатам, чьи сессии отменили, предложат сдать экзамен IELTS на компьютере в Москве или Санкт-Петербурге. Экзамены для таких кандидатов перенесут бесплатно.

Тем, кто не сможет воспользоваться возможностью сдачи экзамена в Москве и Петербурге, деньги вернут в полном объёме.

IELTS — наиболее востребованный тест английского языка для учебы и иммиграции в англоговорящие страны, в том числе в Британию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

10 марта газета «Коммерсант» написала, что экзаменационные сессии IELTS приостановили на территории России. Причиной отмены проверочных сессий стало «обострение внешнеполитической обстановки» после начала спецоперации России на Украине.

Однако позже представители языкового центра заявили, что проведут все запланированные экзамены английского в России и продолжат работу в штатном режиме.