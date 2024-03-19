В России приняли законы, освобождающие от наказания по УК за контракт с ВС Госдума приняла два закона о снятии ответственности по УК за контракт с ВС РФ

Депутаты Государственной думы приняли два закона, в которых устанавливаются механизмы освобождения граждан от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами России, говорится в тексте документа на сайте ГД. Отмечается, что действия инициатив распространяются на тех, кто обвиняется в совершении преступлений небольшой и средней тяжести.

Уточняется, что законы не распространяются на граждан, которые подозреваются в совершении преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства. Также известно, что под действие законов не попадут лица, совершившие преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В пояснительной части документа указывается, что возможность заключить контракт с ВС России получают те, кто находится под следствием, под судом и те, в отношении кого уже вынесен приговор. В этих случаях наказание будет изменено на условный срок.

Ранее стало известно, что к специальной военной операции не будут допущены граждане, подозреваемые или осужденные по статьям о педофилии. Также заключение контрактов с российскими Вооруженными силами невозможно с фигурантами уголовных дел о терроризме и о преступлениях, совершенных против безопасности государства.