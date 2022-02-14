В России лидера хакерской группировки Lurk приговорили к 14 годам колонии

В Екатеринбурге лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский был приговорён к 14 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в создании преступного сообщества, похитившего 1,26 млрд рублей со счетов крупных российских банков. Решение принял Кировский районный суд, сообщает ТАСС.

Константина Козловского признать виновным <…> и путём частичного сложения назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на скамье подсудимых по этом уделу оказался 21 человек. При этом фигуранты обвиняются в том, что путём распространения вредоносных компьютерных программ получили доступ к сетям крупных банков и иным крупным компаниям на сумму свыше 1 млрд рублей.

Сам Козловский в ходе процесса утверждал, что был завербован сотрудниками ФСБ. При этом он якобы по заказу спецслужб занимался в том числе взломами серверов Национального комитета Демократической партии США, электронной переписки Хиллари Клинтон и серверов ряда военных американских предприятий в период выборов в президенты США. В ФСБ все эти заявления опровергают. Следствие также не установило таких фактов.

Ранее Федеральная служба безопасности России после обращения властей Соединённых Штатов задержала группу хакеров, рассылавших вирусы для вымогательства денег. Там отметили, что по местам нахождения злоумышленников было обнаружено свыше 420 миллионов рублей. Речь идёт об одной из самых известных группировок REvil. На протяжении нескольких лет её члены занимались не только вымогательством, но и воровством данных.