В России придумали новый способ борьбы с агрессивными стаями собак

В Генеральной прокуратуре России выступили с предложение разработать критерии "немотивированной агрессии" бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. При этом отмечается, что отсутствие этих критериев подвергает опасности жизнь и здоровье граждан.

Неопределение единых критериев немотивированной агрессивности безнадзорных животных, препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, - сказано в пресс-релизе.

При этом в ведомстве не уточнили дальнейшую судьбу животного, которое будет признано "агрессивным", согласно новому закону. В настоящее время по законодательству все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать несъёмную метку, а затем должны быть возвращены в места обитания, если не был найден хозяин.

Ранее стало известно, что в правительство и Верховный суд на отзыв направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Исключение составят случаи, когда разрешение было получено на основании судебного решения.